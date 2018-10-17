Alparslan Kuytul soruşturmasında tahliye kararı

Adana'da, Furkan Vakfına yönelik düzenlen operasyonlarda, aralarında vakfın başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 45 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme görülen duruşmada 6 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

Alparslan Kuytul ve iki kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.