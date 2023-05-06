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Gündem Alparslan Kuytul Furkan Vakfı üyelerine seçim mesajı gönderdi!
Gündem

Alparslan Kuytul Furkan Vakfı üyelerine seçim mesajı gönderdi!

Yeniakit Publisher
2023-05-06 22:59:00 -
Alparslan Kuytul Furkan Vakfı üyelerine seçim mesajı gönderdi!

Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, tutuklu bulunduğu cezaevinden eşi Semra Kuytul aracılığıyla seçim mesajı gönderdi.

Ağrı Patnos cezavinde iş adamı Koray Sarısaçlı'nın kaçırılmasına ilişkin dava kapsamında tutuklu bulunan Alparslan Kuytul, başkanı olduğu Furkan Vakfı üyelerine seçim mesajı gönderdi.

Eşi Semra Kuytul aracılığıyla mesaj gönderen Alparslan Kuytul, destekçilerine, "Allah milletimizi bu diktatörlükten kurtarsın" diyerek seçimlerde mevcut yönetime karşı tavır alınması talimatını verdi.

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