Alparslan Kuytul bakın kimlere meze oldu!

Yeniakit.com.tr

Alparslan Kuytul başkanlığındaki Furkan Vakfı'nın 'İtikaf' provokasyonuna en çok da CHP yandaşı Halk Tv sevindi. Halk Ana Haber'de yaşananları ekrana taşıyan İrfan Değirmenci, yalancılıkta ısrar ederek, "Yıllar evvel hatırlarsınız Gezi olayları sırasında bir yalan büyütüldü ve Gezi parkı için direnenlerin direnişi kırılsın diye kullanıldı. Ne dediler? 'Camiye ayakkabılarıyla girdiler. Camide içki içtiler. Görüntüleri Cuma günü yayınlanacak.' O görüntüler hiç ortaya çıkmadı. Çünkü öyle bir görüntü yoktu." dedi.

İşte Gezicilerin camiye saygısızlığının fotoğrafı

Provokasyona CHP yandaşı Halk Tv destek verdi

Halk Tv sunucusu Değirmenci, Gezi kalkışmasını hatırlattıktan sözü Furkan Vakfı üyelerine getirerek, "Bugün Türkiye gördü ki bir camide, bir mahalle bekçisi, elindeki biber gazı ile cami cemaatinin üzerine doğru yürümekteydi. Polis caminin içinde ellerinde biber gazıyla cemaati kovalamaya başlıyor. Gezi'de öyle bir görüntü yoktu. Camiye ayakkabıyla girmemişlerdi zaten. Ama bu görüntüler gerçek." şeklinde konuştu.

Gezi militanları bir camide!