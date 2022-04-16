"Alparslan Büyük Selçuklu"nun yıldızı diziye veda etti... Hayranları şokta!
"Alparslan Büyük Selçuklu" adım adım sezon finaline yaklaşıyor. Sezon finaline çok az bir zaman kala dizide izleyenleri şoke edecek bir ayrılık yaşanacak. Gelen bilgilere göre Evdokya karakterini oynayan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın son sahnesini çekip ekibe veda ettiği öğrenildi.
Akli Film'in yapımcılığını üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk sezonda yayınlanan tüm bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. İkinci sezon onayı alan dizide bir veda yaşanacak. Evdokya karakterini oynayan Gizem Karaca diziye veda edecek.
Bir veda yaşanacak
Alparslan Büyük Selçuklu için sezon finali vakti gelip çatıyor. Haziran ayına az bir zaman kala dizide bir veda yaşanacak.
Son sahnesini çekti
Son bilgilere göre, Evdokya karakterini oynayan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın son sahnesini çekip ekibe veda ettiği öğrenildi.