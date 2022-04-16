  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya "Alparslan Büyük Selçuklu"nun yıldızı diziye veda etti... Hayranları şokta!
Medya

"Alparslan Büyük Selçuklu"nun yıldızı diziye veda etti... Hayranları şokta!

"Alparslan Büyük Selçuklu" adım adım sezon finaline yaklaşıyor. Sezon finaline çok az bir zaman kala dizide izleyenleri şoke edecek bir ayrılık yaşanacak. Gelen bilgilere göre Evdokya karakterini oynayan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın son sahnesini çekip ekibe veda ettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 12:11:00 -
"Alparslan Büyük Selçuklu"nun yıldızı diziye veda etti... Hayranları şokta!

Akli Film'in yapımcılığını üstlendiği Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk sezonda yayınlanan tüm bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. İkinci sezon onayı alan dizide bir veda yaşanacak. Evdokya karakterini oynayan Gizem Karaca diziye veda edecek.

Bir veda yaşanacak

Alparslan Büyük Selçuklu için sezon finali vakti gelip çatıyor. Haziran ayına az bir zaman kala dizide bir veda yaşanacak.

Son sahnesini çekti

Son bilgilere göre, Evdokya karakterini oynayan ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın son sahnesini çekip ekibe veda ettiği öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay