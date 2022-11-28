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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'dan üzen haber!
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'dan üzen haber!

Akli Film'in hazırladığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 3 yıllık macerasına bakıldığında en sevilen dönem dizileri arasında yerini koruyor. Her bölümü heyecanla takip eden izleyiciler yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak son olarak izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre, dizi 2 hafta boyunca ekranlardan uzak kalacak. Bu olay izleyicilerin moralini bozan gelişmelerden birisi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 15:06:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu'dan üzen haber!

Akli Film'in hazırladığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 3 yıllık macerasına bakıldığında en sevilen dönem dizileri arasında yerini koruyor. Her bölümü heyecanla takip eden izleyiciler yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak son olarak izleyicileri üzecek bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre, dizi 2 hafta boyunca ekranlardan uzak kalacak. Bu olay izleyicilerin moralini bozan gelişmelerden birisi oldu.

Son döneme damgasını vuran Alparslan Büyük Selçuklu dizisi hakkında izleyicileri üzecek bir karar alındı. Alparslan Büyük Selçuklu Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 2 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Yaşanan bu gelişme dizinin izleyicilerinin moralini bozarken bu kararın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasını kapsadığı bildirildi.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bomba gelişmeler yaşanıyor. Diziyi yakından takip edenleri üzecek bir gelişme yaşanacağı bilgisine ulaşıldı.

Alparslan Büyük Selçuklu Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 2 hafta ekranlarda olmayacak.

TARİHLER BELLİ OLDU

TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Yaşanan bu gelişme dizinin izleyicilerinin moralini bozarken bu kararın 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasını kapsadığı bildirildi.

ŞOK GELİŞME

Alparslan, Abbasi Halifesinin karşısına çıkmış, Büveyhilerin Hacerülesved'in çalınan büyük parçasını ele geçirdiğini öğrenmişti. Vazifesi ise mübarek taşı onlar Fatımi Halifesine vermeden alıp Abbasi Halifesine getirmekti.

Yaptığı tertiple Fatımi Halifesinin taşı teslim almak üzere Besasiri'ye gönderdiği elçi heyetinin yerine geçer. Vaspurakan'daki boşluktan yararlanan Arslan Yusuf ihtilal hayalleri kurmuştu.

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