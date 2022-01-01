Alparslan Büyük Selçuklu'dan heyecan dolu yeni tanıtım! Akça Hatun yaralanıyor
TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da heyecan yine dorukta! Sultan Alparslan'ın destansı hikayesini konu edinen dizinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Alparslan'ın "İsteyene şifa, istemeyene ecel oluruz" sözleri damga vurdu.
"Alparslan: Büyük Selçuklu" dizisinin merakla beklenen 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Alparslan'ın Gevher Hatun'u korumaya çalışırken yaralanan Akça Hatun'u ölmekten son anda kurtardığı görüldü.
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.
Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, her bölümü ile izlenme rekorları kırıyor. Kısa sürede reytingleri altüst etmeyi başaran dizinin yeni bölümü, 10 Ocak 2022 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek.
Dizinin büyük bir merakla beklenen 9. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde; Akça Hatun, nihayet kılıcını cenk meydanında düşmana savuruyor.
Dukas, Alparslan'ı, ''İstediğini asla alamayacaksın!'' diye tehdit ederken Alparslan'ın, ''İsteyene şifa, istemeyene ecel oluruz!'' sözleri heyecanı katbekat artırdı.
Tanıtımda ayrıca Alparslan'ın cenk meydanında Gevher Hatun'u korumaya çalışırken yaralanan Akça Hatun'u ölmekten son anda kurtardığı görüldü.