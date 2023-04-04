Alparslan Büyük Selçuklu'da ilginç gelişme! Zirveden düşmeyen dizi...

TRT 1 ekranlarına damga vuran pazartesi günlerinin reyting birincisi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, “50. bölümü ile izleyiciden büyük beğeni toplayarak yine en çok izlenen dizi oldu.

Dizi, Total’de 6.14 izlenme oranı, AB’de 6.87 izlenme oranı ve ABC1’de ise 6.85 izlenme payıyla ulusal çapta tüm reyting gruplarında birinci sıraya adını yazdırdı.Dizinin 50. bölümüne; Alparslan’ın tahta oturması bölüme damga vurdu. Alparslan ile verdiği savaşı kaybeden Kutalmış’ın ölüm sahnesi izleyenleri üzüntüye boğdu. Öte yandan; ‘Süleyman ve Flora Rey’den kaçabilecek mi?’ sorusu gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Dizinin 50. bölümünde neler oldu:

Alparslan, Kutalmış’a vadettiği “3 gece sonra karşındayım” sözünü yerine getirmiş ve ordusuyla Kutalmış’ın üzerine yürümüştü. Kutalmış ise yıldızlara bakarak o tarihte savaşmanın kendisine başarı getirmeyeceğini görmüş ve Alparslan’ın geçiş yolunu bataklığa çevirerek onun geçmesini engellemeye çalışmıştı. Alparslan her şeyi göze alarak bataklığı geçmiş ve Kutalmış’ı meydana davet etmişti. Alparslan’a biat etmeyen Kutalmış, ordusuyla birlikte savaşmaya başladı. Savaşı kaybedeceğini anlayan Kutalmış yaralı bir şekilde atına atlayarak, meydandan uzaklaştı. Kutalmış’ın kaçtığını fark eden Alparslan, Kutalmış’ın peşine düştü. Kan kaybettiği için dengesini kaybeden Kutalmış, attan düştü. Alparslan atından inip Kutalmış’a yardım ederken, Avar geldi; Süleyman’ın, Kavurd, Süleymanşah ve Mansur’u Meşhed’de esir tuttuğunu söyledi. Bu sırada Kutalmış evlatlarını kurtarması için Alparslan’a ant içtirdi ve son nefesini verdi.

Leon’da savaş meydanının tepesinden gizlice Alparslanları izlerken Bizans askeri geldi ve Kavurdların kaçtığını söyledi. Kavurdlar kaçarken Meşhed askerlerinin elinden aldı.

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Kavurdları Surmari’ye zindana gönderdi ve Süleyman’la Alparslan’ı tuzağa düşürmek için plan yaptı.

Seferiyeler, Kutalmış beyin öldüğünü öğrendi ve üzüntüye boğuldu. Ayman, Süleyman’ın Kutalmış beyin oğullarını tutsak ettiğini ve Alparslan’ın yardıma gittiğini söyledi. Bu habere Seferiyeler şaşkın kalırken, Kavurdlar’ın Surmari’ye götürdüğünü öğrendi. Seferiye, Surmari’ye varmadan küffarın önünü kesip üç tutsağı elinden almak için yola düştü. Seferiyeler, Kavurdlara yetişemeden Bizanslılar Surmari’ye vardı ve Kavurdları zindana attı.

Kavurdları ararken Alparslanlar, Süleyman’ın tuzak kurduğundan şüphelendi. Bunun üzerine bir kuş uçurdu. Süleyman ve Leon ise Alparslan’ın tuzağa düşmesini beklerken güvercin, Süleyman kendinden emin bir şekilde cevabını yazıp güvercini geri gönderdi. Güvercindeki notu okuyan Alparslan, yola çıktı. Notu yazan Amidülmülk’tü. Alparslan geriden Amidülmülk’ün gırtlağına hançer dayadı ve Amidülmülk onlara tuzak kurulduğunu; Kavurdların küffarın elinde olduğunu söyledi. Alparslan’ı tuzağa çekemeyen Leon’un karşısına Seferiye’nin gönderdiği ulak çıktı. Leon ulağı yakalayıp konuşturdu ve Surmari’nin etrafına pusan Seferiyelerin etrafını kuşattı. Seferiyeleri yakaladı ve zindana attı.

Alparslanlar madenden gizlice Surmari’ye girdi. Seferiyeleri zindandan çıkardı ve Vaspurakan’a döndü. Alparslan Vaspurakan’a vardığında Amidülmülk ve askerleri gördü ama Amidülmülkler ona biat edip arkasına geçti. Alparslan, Rey’e hakkı olan tahtı almaya yürüdü. Süleyman’ı derdest etmek için önden giren Avar, Süleyman’ı bulamadı ve Alparslanların yanına döndü. Süleyman ve Flora ise kaçmak için kalabalığın arasına karıştı. Alparslan tüm ihanetleri yüzünden Amidülmülk’ün kellesini aldı ve Seferiye ile saraya girdi. Süleyman ve Flora Rey’den kaçabilecek mi? Alparslan’ın tahta oturduğunu öğrenen Leon ne yapacak?