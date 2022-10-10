Alparslan Büyük Selçuklu'da büyük transfer!

TRT 1'in rekortmen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni sezon 5 büyük transfer ile başladı. Fahriye Evcen Özçivit'in diziden ayrılığının ardından, boşluğunun nasıl doldurulacağı merak ediliyordu ve o isimler diziye yepyeni bir soluk getirdi...

Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni sezon 5 büyük transfer ile başladı. Fahriye Evcen Özçivit'in diziden ayrılığının ardından, boşluğunun nasıl doldurulacağı merak ediliyordu. Alparslan Büyük Selçuklu'nun daha ilk bölümü ile reytinglere damga vuran yeni sezonunda, Fahriye Evcen Özçivit'in yokluğunu hissettirmeyecek transferler yapıldı. İşte o isimler!

Alparslan Büyük Selçuklu'da başrol değişikliği yeni sezonda da büyük oranda bir değişimin önünü açtı. Barış Arduç ile Fahriye Evcen Özçivit'in başrollerinde yer aldıkları Alparslan Büyük Selçuklu'da gerçekleşen Fahriye Evcen Özçivit vedası, beraberinde 'acaba boşluğu nasıl doldurulacak' sorularını da getirdi. Geçtiğimiz haftalarda yeni sezonuna başlayan projeye 5 yeni isim birden transfer oldu. Güçlü oyuncuların dahil olduğu projede, ünlü oyuncunun boşluğunu dolduracak - yokluğunu hissettirmeyecek transferler yapıldı.

Diziye yeni katılan, Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman reyting rekortmeni diziyle birlikte evlerimize konuk olacaklar.