Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık
TRT'de Pazartesi günlerine damga vuran 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak.
TRT'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu her pazartesi akşamı ekrana geliyor.
Akli Film imzalı diziden bir ayrılık haberi daha geldi.
Sedat İnci’nin yönetmen koltuğuna oturduğu diziden İbrahim Yınal rolüne hayat veren Uygar Özçelik’in ayrılacağı ortaya çıkmıştı.
Diziden bir bomba ayrılık haberi daha geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dizinin Çağrı Bey’i Erdinç Gülener rekortmen projeye veda edecek.
Ünlü oyuncu dizinin ilk bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkıyordu.