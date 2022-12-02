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Medya Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık

TRT'de Pazartesi günlerine damga vuran 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 07:50:00 - 2022-12-02 07:55:28
Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik ayrılık

TRT'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu her pazartesi akşamı ekrana geliyor.

Akli Film imzalı diziden bir ayrılık haberi daha geldi.

Sedat İnci’nin yönetmen koltuğuna oturduğu diziden İbrahim Yınal rolüne hayat veren Uygar Özçelik’in ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Diziden bir bomba ayrılık haberi daha geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Dizinin Çağrı Bey’i Erdinç Gülener rekortmen projeye veda edecek.

Ünlü oyuncu dizinin ilk bölümünden itibaren seyirci karşısına çıkıyordu.

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