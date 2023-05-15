Alparslan Büyük Selçuklu'da beklenmedik gelişme! Belli oldu... Çılgına çevirdi:

Barış Arduç’un başrolünde yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen Alparslan: Büyük

Selçuklu, heyecan dolu yeni bölümüyle 15 Mayıs Pazartesi TRT 1’de

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı

dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 15 Mayıs Pazartesi günü 56. bölümüyle

ekranlara geliyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini

seyirciyle buluşturuyor.

‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 15 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 56.

bölümünde neler olacak:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Leon’un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak Ani yolundaki en büyük engeli aşan

Alparslan’ı durduracak bir güç kalmamıştır. Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan’ın Merdan’ın

ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan, Merdan’ın hükmünü verir. Alparslan, Merdan’ı

öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi? Kavurd kardeşi ve oğlu

arasındaki bu mücadelede nasıl saf tutacak? Siyasetine devam edip kardeşinden yana mı olacak, yoksa

oğlunu koruyacak mı?

Gürcistan krallığı tahtına Bagrat’tan sonra Liparitler oturmak istemektedir, ancak Alparslan Bagrat’ın

kardeşi Dimitri’nin tahtına oturtarak Gürcistan’ı Ani seferi öncesinde kontrolü altına almak ister. Alparslan

bu emelini gerçekleştirebilecek mi, Gürcistan’ın yeni kralı kim olacak?

Büyük duvarın yıkılmasıyla şok yaşayan Leon, Ani’nin müdafaasıyla ilgili başka planlar kurmaktadır.

Bunlardan en önemlisi Avar üzerine kurduğu plandır. Avar’ı mankurtlaştıran Leon, onu Alparslan’ın üstüne

salacak ve Avar’ın Alparslan’ı öldürmesini bekleyecektir. Avar, Alparslan’ı öldürecek mi, yoksa kendine gelip

Leon’un oyununu bozacak mı?

Seferiye ise galeyana gelen Hristiyan halkı sakinleştirmek için Piskopos’un kendine gelmesini beklemekte,

onu her ne pahasına olursa olsun koruma derdindedir. Onun konuşması halkı sakinleştirecektir. Seferiye iç

huzuru sağlayabilecek mi, yoksa yeni bir oyunla karşı karşıya mı kalacak?

“Alparslan: Büyük Selçuklu” 56. bölümüyle 15 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de