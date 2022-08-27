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Medya Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-08-27 15:39:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?

Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte bazı diziler final yaparak izleyicilerine veda ederken, bazı diziler ise sezon finali ile yaz arasına girdi. Yargı dizisi de yaz döneminde ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte bazı diziler final yaparak izleyicilerine veda ederken, bazı diziler ise sezon finali ile yaz arasına girdi. Yargı dizisi de yaz döneminde ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun tanıtım fragmanları yayınlanmıştı. Henüz ne zaman başlayacağı hakkında bilgi yer almıyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın Kızıdır.
Seferiye Hatun (Kayra Zabcı):
Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un(Aybike) babasıdır.
Tuğrul Bey (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir.
Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır.
Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir
Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

 

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