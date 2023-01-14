‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ yeni bölümleri ile ekrana geliyor! Sürpriz veda! 3 isim diziden ayrıldı

TRT 1’in milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan, güçlü senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve ihtişamlı dekoru ile izleyiciden tam not alan dizisi ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’ 16 Ocak Pazartesi günü 42. bölümüyle ekranlara geliyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Sultan Alparslan’ın 1048 – 1071 yılları arasındaki Anadolu’yu fetih sürecini seyirciyle buluşturuyor.

Veda eden isimler

Alparslan Büyük Selçuklu'da 3 isim için veda vakti: Devrim Saltoğlu, Bora Cengiz ve Barış Bağcı...

Alparslan Büyük Selçuklu'nun Arslan Besasiri'si Alparslan Büyük Selçuklu'da senaryo gereği Sultan Tuğrul'un düşmanı ve Büveyhiler'in Bağdat'taki valisi olan Devrim Saltoğlu veda ediyor. Sevilen dizideki Alexandır (Alexander) adlı karakteri dikkat çekmişti Bora Cengiz'ın hayat verdiği Alexandır (Alexander) karakteri ilgi görmüştü yollarını ayırıyor. Son olarak Büyük Selçuklu Devletinin ilk Sultanı ve Alparslan'ın amcası rolüyle seyircisini ağırlayan Barış Bağcı da yollarını ayırıyor.

Peki, ‘Alparslan: Büyük Selçuklu’nun 16 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 42. bölümünde neler olacak:

Yınal, Sultan Tuğrul tarafından boğularak öldürüldü ve Selçuklu mülkünde bir hikaye sona erdi. Alparslan asi melikin isyanını bastırarak vazifesinde muvaffak oldu ve Selçuklu’yu büyük bir iç kavgadan kurtardı. Sultan Tuğrul yeni hedefi gösterdi: Ani! Alparslan Ani’ye yapacağı seferlerde neleri planlayacak? Ani’nin fethinde hem dış hem iç mücadelelerde önüne çıkacak olanları bertaraf edebilecek mi? Çağrı’nın vefatından sonra Tuğrul ona kol kanat gerecek mi? Besasiri savaş meydanından kaçmış, Alpagutlar peşine düşmüştü. Alparslan, Besasiri’nin canını alabilecek mi, yoksa Besasiri’nin yeni tertipleriyle mi uğraşacak?

Seferiye, Melikşah’ı dünyaya getirmiş ve Alparslan’a bir oğul vermişti. Zeren’in kötü emellerinde ileri gidip Melikşah’ı da hedef tahtasına koyacak mı? Seferiye, farkında olmadığı yanı başındaki tehlikeye karşı Melikşah’ı koruyabilecek mi?

Yınal’ın isyanına katılmayan Kutalmış’ın hedefinde yalnızca taht var. Yınal’a tahtın yolunu açmamasının sebebi de tahtın bir gün kendisine kalacağına inanması oldu. Kutalmış ne yapacak? Tuğrul’a isyan mı edecek, yoksa ona ölümüne kadar biat mı edecek.

Yınal’ın öldürülmesi Grigor’un Selçuklu iç mücadelesinde oluşturmaya çalıştığı kaos sona ermiş, Grigor atıl durumda kalmıştı. Grigor, Selçuklu’ya karşı yeni bir plan yapacak mı, yoksa içeride yaşanabilecek kavgayı harlamayı mı yeğleyecek?

Alparslan: Büyük Selçuklu Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları arasında; Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Sarp Levendoğlu ve Gizem Karaca yer alıyor.

Rati kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Prens Rati'yi kim oynuyor? Emre Kızılırmak canlandırıyor! Emre Kızılırmak oynadığı diziler!

Barış Arduç

ALPARSLAN

Kayra Zabcı

SEFERİYE HATUN

Öykü Gürman

ÖKE HATUN

Serhat Tutumluer

GRİGOR

Mehmet Özgür

NİZAMÜLMÜLK

Uygar Özçelik

YINAL BEY

Erdinç Gülener

ÇAĞRI BEY

Umut Karadağ

ARSLAN YUSUF

Bora Cengiz

ALEXANDER

Korel Cezayirli

SÜLEYMAN BEY

Heyecan ve gerilim dolu bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 16 Ocak Pazartesi TRT 1’de!

“Alparslan: Büyük Selçuklu” Fragman:

1. Fragman Linki: TIKLAYINIZ

2. Fragman Linki: TIKLAYINIZ