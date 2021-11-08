Alparslan Büyük Selçuklu Süleyman kim? Süleyman gerçekte yaşamış mı?
Alparslan Büyük Selçuklu Süleyman kimin oğlu? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizide yer alan Süleyman karakterini kimin oynadığı ise merak konusu oldu. Peki, Süleyman tarihte yaşamış mı? Süleyman kurgusal karakter mi?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Geçtiğimiz sezon Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 34.bölümüyle final yapmıştı. Alparslar: Büyük Selçuklu ise geçen yılki dizinin devamı niteliğini taşıyor. Diziyi izleyenler ise Süleyman’ın kim olduğunu, söz konusu rolü kimin oynadığını araştırıyor.
Alparslan Büyük Selçuklu Süleyman kim? Süleyman gerçekte yaşamış mı?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Çağrı Bey’in oğlu Süleyman’ı Korel Cezayirli oynuyor.
Çağrı Bey Oğuzlar'ın Kınık boyundan Selçuklu hükümdarı Selçuk Bey'in torunu, Mikail'in oğlu, Tuğrul Bey'in ağabeyi ve Alp Arslan'ın babasıdır. Çağrı Bey’in Alp Arslan, Kavurd, Emir Yakuti, Süleyman, Behram Şah, İlyas, Osman, Hatice Arslan Hatun, Cevher Hatun ve Safiye Hatun isimli çocukları vardır. Bu sebeple Süleyman kurgusal bir karakter değildir.