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Medya Alparslan Büyük Selçuklu için bambaşka birisi oldu!
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu için bambaşka birisi oldu!

Sultan Alparslan döneminin anlatılacağı yeni tarih dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’da rol alacak olan oyuncu Gizem Karaca, oynayacağı rol gerek imajını değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 10:27:00 -
Alparslan Büyük Selçuklu için bambaşka birisi oldu!

TRT1 ekranlarını tarih dizisi Alparslan Büyük Selçuklu kadrosuna katılan oyuncu Gizem Karaca, imajını da yeniledi.

Dizideki rolü için Saçlarını sarıya boyatan oyuncu, röportajında sokakta insanların kendisini artık tanıyamadıklarını söyledi.

İmparatoriçeyi canlandıracak

Gizem Karaca, sosyal medya hesabından “Bir projeye başlıyoruz çok farklı bir imajla tekrar çıkmak istedik. Yabancı bir karakteri canlandırıyor. Dönem dizisi, Alparslan dönemi. Bizans tarafından, hırslı, imparatoriçe olmak isteyen bir kadını canlandıracağım” açıklamasında bulundu.

Karaca, at binme eğitimleri aldığını da belirtti.

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