Alparslan Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber! Barış Arduç koronavirüse yakalandı

Barış Arduç’un başrolünü oynadığı Barış Arduç son Dizisi“Alparslan Büyük Selçuklu” dizisi cephesinden kötü haber geldi.

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Barış Arduç son dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in bulunduğu diziyle ilgili kötü bir haber geldi. Dizide Alparslan karakterini canlandıran Arduç, evde tedavi görüyor.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Arduç, evinde karantinaya girdi.

Sete çıkmaya hazırlanırken kendisini kötü hisseden Arduç’un yapılan kontrollerinde koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Durumu çok ağır olmayan Arduç, evinde karantinaya girdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen aylarda baba olan yakışıklı oyuncunun ilk kez covid geçirdiği öğrenildi.

TRT1'in sevilen dizilerinden olan Alparslan: Büyük Selçuklu, her hafta reytinglerde en üst sıralarda yer alıyor. Arduç’un rahatsızlığı nedeniyle son dakika haberlerine göre; haftaya pazartesi akşamı reyting rekortmeni “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinin 36. bölümü ekrana gelmeyecek.

Her bölümüyle izleyiciden tam not alan dizinin başrollerinde Fahriye Evcen, Barış Arduç, Kayra Zelayna Zabcı gibi isimler bulunuyor. Alparslan büyük selçuklu 1. bölüm izleyicilerden tam not almıştı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisi öyle bir hamle yapmıştı ki izleyiciler şaşırmıştı. Dizide geçen sezon Sultan Tuğrul karakterini canlandıran Barış Bağcı'nın diziye veda ettiği konuşuluyordu. Dizi sürprizi tam bu anda yaptı. Ünlü oyuncu Barış Bağcı, Alparslan Büyük Selçuklu'nun 32. bölümünde diziye geri döndü.

Şu sıralar babalık heyecanı yaşayan Barış Arduç kimdir? Barış Arduç kim ile evli?

Barış Arduç 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğdu. Baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin Arhavi'lidir.8 yaşındayken ailesi ile beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç eğitimini de Türkiye'de aldı. Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı.

BARIŞ ARDUÇ'UN OYUNCULUK KARİYERİ

Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra oyunculuğa başlayan Arduç, Küçük Hanımefendi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-2014) ve Racon: Ailem İçin dizilerinde rol alan Arduç'un yıldızı Kiralık Aşk dizisi ile parladı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı. 2021 yılı itibari ile TRT 1'de yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

BARIŞ ARDUÇ EVLİ Mİ?

Barış Arduç kendisi gibi oyuncu Gupse Özay ile evlidir. 2020 yılında evlenen çift şu sıralarda bebek bekliyor.

