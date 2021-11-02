Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun’u kim oynuyor?
Esila Umut kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan karakterler merak konusu oldu. Dizide yer alan Cevher Hatun’un kim olduğu, tarihte gerçekte yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Peki, Cevher Hatun rolünü kim oynuyor?
TRT 1 ekranlarında yayımlanacak Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 34.bölümüyle final yapan Uyanış: Büyük Selçuklu’nun devamı olan Alparslan: Büyük Selçuklu 8 Kasım’da ekranlara gelecek.
Alparslan Büyük Selçuklu: Cevher Hatun’u kim oynuyor?
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Cevher Hatun tarihte yaşamış gerçek bir kişidir. Cevher Hatun bilinmeyen bir tarihte Gazneli III. Mesud ile evlenerek onun ikinci karısı olan Selçuklu prensesiydi.
Dizide Cevher Hatun karakterini Esila Umut oynuyor. Peki, Esila Umut kim?
Esila Umut kimdir?
Esila Umut 2001 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 20 yaşındaki oyuncu daha önce Sevdam Alabora, Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Akrep dizilerinde rol aldı.