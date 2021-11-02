  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun’u kim oynuyor?
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun’u kim oynuyor?

Esila Umut kim? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan karakterler merak konusu oldu. Dizide yer alan Cevher Hatun’un kim olduğu, tarihte gerçekte yaşayıp yaşamadığı merak ediliyor. Peki, Cevher Hatun rolünü kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 23:06:00 - 2021-11-02 23:06:31
Alparslan Büyük Selçuklu Cevher Hatun’u kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında yayımlanacak Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 34.bölümüyle final yapan Uyanış: Büyük Selçuklu’nun devamı olan Alparslan: Büyük Selçuklu 8 Kasım’da ekranlara gelecek.

Alparslan Büyük Selçuklu: Cevher Hatun’u kim oynuyor?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Cevher Hatun tarihte yaşamış gerçek bir kişidir. Cevher Hatun bilinmeyen bir tarihte Gazneli III. Mesud ile evlenerek onun ikinci karısı olan Selçuklu prensesiydi.

Dizide Cevher Hatun karakterini Esila Umut oynuyor. Peki, Esila Umut kim?

Esila Umut kimdir?

Esila Umut 2001 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 20 yaşındaki oyuncu daha önce Sevdam Alabora, Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Akrep dizilerinde rol aldı.

Tuğrul Bey kimdir? Tuğrul Bey'i kim oynuyor?
Tuğrul Bey kimdir? Tuğrul Bey'i kim oynuyor?

Medya

Tuğrul Bey kimdir? Tuğrul Bey'i kim oynuyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman?
Spor

Royal Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya..
Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...
Gündem

Ahmet Hakan: Arınç’ın terk derdi...

Ahmet Hakan, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'la ilgili polemik başlatacak bir yazı kaleme aldı. Ar..
Seküler laikçi yaşam biçimi Asena'yı da pişman ettirdi! Tüm geçmişini sildirdi
Medya

Seküler laikçi yaşam biçimi Asena'yı da pişman ettirdi! Tüm geçmişini sildirdi

Oryantal dansı ile ünlenen ve 2017 yılında evlendikten sonra hayatını değiştiren Asena, seküler-laikçi yaşamından kalan haberlerin evliliğin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay