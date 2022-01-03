Son yıllarda tarihi dizilere olan ilgi bir hayli arttı. Yayımlandığı ilk günden itibaren geniş bir kitleye ulaşan Alparslan: Büyük Selçukluyu yakından takip edenler dizinin yeni bölümünün hangi gün yayımlanacağını araştırıyor.

Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam var mı? TRT 1 yayın akışı 3 Ocak Pazartesi

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 3 Ocak Pazartesi günü ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü yılbaşı haftası olduğu için ekranlarda olmayacak. Alparslan: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü yani 10 Ocak Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. TRT 1 ekranlarında bu akşam 20.00’de Mahrem belgeseli yayımlanacak.

Mahrem belgeseli konusu nedir?

Mahrem Belgeseli, TRT 1 tarafından hazırlandı. Belgesel; FETÖ’nün karanlık mahrem yapılanmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sızma faaliyetlerini ve 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki bilinmeyenleri konu alıyor.