  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör devleti İsrail'den Filistinli tutukluya ağır işkence!
Aşı olmayan doktor koronadan vefat etti
Fiyatı bir senede iki kat artmıştı! Harekete geçildi
Japonya tarihinde bir ilk yaşandı
Medya Alparslan: Büyük Selçuklu bomba fragman yayınlandı! Fahriye Evcen ilk kez görüldü
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu bomba fragman yayınlandı! Fahriye Evcen ilk kez görüldü

Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesinin anlatılacağı Yeni dizi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 08:16:00 -

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı.

TRT ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrolünde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alırken, yayınlanan ilk fragman nefes kesmişti.

Yayınlanan ilk fragmanda Barış Arduç'un sahnelerine yer verilirken, "Ben Anadolu'yu ilelebet Türk'e yurt yapan Alparslan" sözleri ise sahneye damga vurmuştu.

Bugün diziden yeni bir tanıtım daha gelirken, bu defa Akça Hatun karakterine hayat verecek olan Fahriye Evcen'in sahneleri verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay