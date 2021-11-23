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Medya Alparslan: Büyük Selçuklu 4. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı
Medya

Alparslan: Büyük Selçuklu 4. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı

Alparslan: Büyük Selçuklu’nun nefes kesen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde düşmanın eline geçen Nizamülmülkü kurtarmak için izin almak isteyen Alparslan, Tuğrul Bey tarafından zindana atılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 07:43:00 - 2021-11-23 07:47:25

Alparslan: Büyük Selçuklu’dan nefes kesen 4. bölüm fragmanı. TRT 1’deyayınlanan Sultan Alparslan’ın nefes kesen destansı hikayesini anlatan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

Alparslan zindana atılıyor

Yayınlanan fragmana ‘‘İdam edilecen…’’sözleri damga vurdu. Düşmanın eline esir düşen ata beyini kurtarmak isteyen Alparslan, Tuğrul Bey tarafından zindana atılıyor.

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