Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan Bayraktar'ın yeni görevi ne oldu?

Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ve Mithat Cansız, Enerji Bakan Yardımcısı oldu. Peki Alparslan Bayraktar kimdir? Nerelidir? Alparslan Bayraktar hangi kurumlarda görev aldı?

Babası Çaykara’dan iskân olan bir ailenin çocuğu olarak 1975 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelen Alparslan Bayraktar, lisans eğitimini 1995’te İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamladı. New York Üniversitesinde Stratejik Pazarlama Yönetimi alanında lisansüstü eğitimi alan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku alanında da yüksek lisans diplomasına sahip. Bayraktar, 2013 Ağustos’undan bu yana 24 üyeli Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) de başkanlığını yürüttü. 2015’te Uluslararası Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu’nun (ICER) başkanı oldu. Bayraktar, altı yıldır EPDK Kurul Üyeliğini yapıyordu.

Alparslan Bayraktar Yönetim Kurulu Üyesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Alparslan Bayraktar, bu göreve gelmeden önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü yaptı. Bayraktar, 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) kurul üyeliğini yaptı. EPDK’daki görevinden önce ise çeşitli yerli ve yabancı şirketlerde girişimci ve yönetici olarak görevler aldı. EPDK kurul üyeliği süresince, farklı enerji düzenleyicileri arasındaki işbirliğini geliştirerek küresel boyutta sürdürülebilirliğe katkı sağlayan önemli kuruluşlardan birisi olan, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve ulusal düzenleme uygulamalarını iyileştirme ve ulus-ötesi düzenleme normları geliştirme amacıyla kurulan, Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) başkanlığı görevini de yapan Bayraktar, halen ERRA danışma kurulu başkanlığını sürdürüyor. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Bayraktar, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ekonomi Hukuku alanında ve Tufts Üniversitesi Fletcher Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Okulunda Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansını tamamladı.