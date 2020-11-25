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Aktüel Alparslan Aslan'a 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 72 yıl hapis cezasını onadı
Aktüel

Alparslan Aslan'a 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 72 yıl hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:25:00 - 2020-11-25 10:26:44
Alparslan Aslan'a 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 72 yıl hapis cezasını onadı

Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı saldırıyı 17 Mayıs 2006'da Alparslan Arslan düzenlemişdi.

Saldırıya ilişkin ilk yargılamayı yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, '' Türkiye Anayasası'nın  uygulanmasını engellemeye yönelik yeni bir düzen getirmekten ziyade zor ve şiddet kullanarak düzeni kaldırmayı öngördüğü Danıştay 2. Daire Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'in tasarlayarak öldürmesi ve 4 kişiyi yaralaması nedeniyle Alparslan Aslan'a kasten öldürme suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ve 72 yıl hapis cezası Ankara 16. Ağır Ceza Dairesi tarafından onandı.

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