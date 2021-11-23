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Medya Alpagu Han'ı oynayan kim? Destan Alpagu Han kim?
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Alpagu Han'ı oynayan kim? Destan Alpagu Han kim?

Alpagu Han rolünü oynayan oyuncu kim? Destan dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizide yer alan Alpagu Han karakterini kimin oynadığı merak edilmeye başlandı. Peki, Alpagu han rolünü kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:35:00 -
Alpagu Han'ı oynayan kim? Destan Alpagu Han kim?

8. yüzyılda Orta Asya’da yaşayan Türkleri anlatan Destan dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyenler ise Alpagu Han rolünü oynanan kişinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Alpagu Han’ı oynayan kim?

Alpagu Han'ı oynayan kim? Destan Alpagu Hankim?

Alpagu Han; Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası. Gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibi. Türklerin, İslamiyeti seçmeden önceki yılların anlatıldığı dizide yer alan karakterler tarihi olaylardan esinlenilmiştir.

Alpagu Han rolünü Selim Bayraktar oynuyor. Peki, Alpagu Han kimdir kariyeri?

Selim Bayraktar kim?

Selim Bayraktar, 17 Haziran 1975'te Kerkük'te dünyaya geldi. Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirdi. Selim Bayraktar 1987 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır.

 

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