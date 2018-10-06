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Alp Dağları'nda cesedi kaybolan Türk dağcı, 26 yıl sonra defnedildi

Fransa'da bulunan Alp Dağları'nda 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunarak, memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 14:05
Alp Dağları'nda cesedi kaybolan Türk dağcı, 26 yıl sonra defnedildi

Kayserili Yusuf ve Leyla Tarım'ın oğulları Hasan Tarım, 1992 yılında arkadaşı ile çıktığı Fransa Alp Dağları'nda buzulların altına kalarak kayboldu. O tarihten bu yana kendisinden haber alınamayan Tarım'ın cenazesi geçtiğimiz yıl, buzulların erimesiyle sonucu dağcılar tarafından bulundu. Kimlik tespit ve DNA işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tarım'ın cenazesi, memleketi

Kayseri'ye gönderildi

Tarım için Sarız'ın Kırkısrak Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tarım'ın cenazesi törenin düzenleneceği Cemevi'ne getirildiğinde yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan namazın ardından Hasan Tarım'ın cansız bedeni mahalle mezarlığına defnedildi.

"Oğlum dağları delmiş"

Cenaze namazının ardından oğlunun tabutu arkasında yürüyen Anne Leyla Tarım; "Oğlum dağları delmiş" diyerek ağıt yaktı. 26 yıl boyunca her gün evlat acısı çektiğini ve hiçbir zaman ümidi kaybetmediklerini ifade eden acılı Baba Yusuf Tarım ise "Her zaman bekliyorduk. Ümidi hiçbir zaman kaybetmedik. İki sefer o dağa gittik. Hem üzüntülü, hem sevinçliyiz. 26 sene geçti, şimdi de cenaze geldi. 26 yıl boyunca her gece, gündüz insanın aklına geliyor. Evlat acısı zor. Dağda kaybolurken oradaki karakol bunların dosyasını tutuyor. Geçen sene İtalya tarafında bulunmuş. Bu sene ulaşabildiler, Alman arkadaşıyla birlikte. 2 ay önce test aldılar" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 14:05
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