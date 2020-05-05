Alo Vefa Hattı ile Derince’ye hizmet

Derince Belediyesi, alınan tedbirlerle salgınla mücadeleyi sahada en yoğun seviyede sürdürürken, bu sıkıntılı dönemde sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların da daima yanında olmaya devam ediyor. Kurumsal yapısı ile çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Alo Vefa Hattı, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların her an yanında oluyor.

4 Bine Yakın Haneye Hizmet

Derince Belediyesi’ni 2390444 ve 05528390153 numaralı telefonlardan arayan vatandaşların taleplerini alan Alo Vefa Hattı Koordinasyon Merkezi, bu talepleri sahada görev yapan ekiplerine iletiyor. Belediye ekipleri de 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların başta temel gıda, ilaç, fatura ödemeleri olmak üzere ihtiyaçları için yardımcı oluyor. Vatandaşların alışverişlerini yaparak evlerine kadar teslim eden Alo Vefa Hattı ekipleri salgınla mücadele döneminde bugüne kadar 3 bin 920 haneye hizmet ulaştırdı ve çalışmalarına devam ediyor.

GENİŞ KAPSAMLI HİZMET

Derince Belediyesi Alo Vefa Hattı ile sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı süreçte de vatandaşların her ihtiyacında yanında olan Alo Vefa Hattı, Tuğçe Çalışkan’a da doğum günü sürprizi yaptı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün sosyal belediyecilik alanında örnek projeleri arasında yer alan Alo Vefa Hattı, koronavirüsle mücadele döneminde Derince’de çok önemli bir görev üstleniyor. Alo Vefa Hattı, salgın süreci ile birlikte başta sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere çalışmalarını çok geniş kapsamlı bir şekilde yürütüyor.

Alışverişler Evlere Teslim Ediliyor

Derince Belediyesi bünyesinde oluşturulan Alo Vefa Hattı Koordinasyon Merkezi, telefonlar aracılığıyla vatandaşların kayıtlarını alarak sahadaki ekiplere iletiyor. Sahada bulunan ekipler de vatandaşların özellikle temel gıda, ilaç, fatura ödemeleri başta olmak ihtiyaçları için yardımcı olarak alışverişlerini evlerine kadar götürerek kapıda teslim ediyor.