'Alo Elif'ten skandal açıklama: Asgari ücret ilgili alanıma girmiyor

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

1.2 Milyon liralık haberleşme faturasını Meclis'e ödeten CHP Adana Milletveki Elif Doğan Türkmen, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Asgari Ücret ilgi alanımda değil"

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz kendi belediyelerimizde Asgari Ücreti en az iki bin iki yüz lira yapacağız" açıklamasına karşın, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Asgari Ücretin ne kadar olduğu ile ilgilenmediğini söylemesi ilginç bulundu. Noel tatili için yurtdışında olduğu öğrenilen Türkmen'in milyonluk fatura nedeni ile Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifa etmesinin ardından Meclis çalışmalarına da aktif olarak katılmadığı ifade edildi.

"1 Milyon 200 Bin TL kaç asgari ücret eder?"

En düşük çalışan aylığını ifade eden Asgari Ücret'in yüzde 26'lık artışla iki bin yirmi lira olması Asgari Ücretlileri sevindirirken, vatandaşların sorunları ile ilgilenmesi gereken bir vekilin asgari ücrete kayıtsız kalması manidar bulundu. CHP'li vekil Türkmen'in milletin sırtına yüklediği 1 Miyon 200 Bin TL'lik fatura tam 594 Asgari Ücretli maaşına tekabül ediyor.