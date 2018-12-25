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'Alo Elif'ten skandal açıklama: Asgari ücret ilgili alanıma girmiyor

1.2 Milyon liralık haberleşme faturasını Meclis'e ödeten CHP Adana Milletveki Elif Doğan Türkmen, açıklanan Asgari Ücret rakamını nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorumuza; "İlgi alanımdaki bir konu değil. Kaç lira olduğunu da bilmiyorum" diye cevap verdi.

25 Aralık 2018 Salı 17:28
'Alo Elif'ten skandal açıklama: Asgari ücret ilgili alanıma girmiyor

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA

1.2 Milyon liralık haberleşme faturasını Meclis'e ödeten CHP Adana Milletveki Elif Doğan Türkmen, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Asgari Ücret ilgi alanımda değil"

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Biz kendi belediyelerimizde Asgari Ücreti en az iki bin iki yüz lira yapacağız" açıklamasına karşın, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in Asgari Ücretin ne kadar olduğu ile ilgilenmediğini söylemesi ilginç bulundu. Noel tatili için yurtdışında olduğu öğrenilen Türkmen'in milyonluk fatura nedeni ile Meclis Başkanlık Divanı'ndan istifa etmesinin ardından Meclis çalışmalarına da aktif olarak katılmadığı ifade edildi. 

"1 Milyon 200 Bin TL kaç asgari ücret eder?"

En düşük çalışan aylığını ifade eden Asgari Ücret'in yüzde 26'lık artışla iki bin yirmi lira olması Asgari Ücretlileri sevindirirken, vatandaşların sorunları ile ilgilenmesi gereken bir vekilin asgari ücrete kayıtsız kalması manidar bulundu. CHP'li vekil Türkmen'in milletin sırtına yüklediği 1 Miyon 200 Bin TL'lik fatura tam 594 Asgari Ücretli maaşına tekabül ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:28
  1. asgari ücret
  2. CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen
  3. CHP

YORUM YAZ

  • Hüseyin BulutHüseyin Bulut15 dk önce
    Devletimizi büyük zararlara uğratan bu şahislar demekki anayasadaki zaaflardan faydalanarak bu isleri yapiyorlar. Nerede devleti denetleme kurumlari? Ülkemizde yapilan - gelistirilen cok seyler var fakat anayasa ve uygulama ile daha cok seylerimiz kontrol altina alinabilir. Tabiki bu tip olaylar bizleri cok üzüyor. Kendim ile mukayese yapiyorum. 30 yildir Avrupa'tayim. Eğitimli bir insan olmama rağmen bir paltaya sap olamamişiz. Türk konsolosluklarinda acilan sinavlara bir kac gez katilmama rağmen ihtiyac tahilinde görev icin cağrilmadim. Cünkü amcam hic olmadi. Amcalari olanlar ülke'de belirli makamlara oturmuşlar ve istetikleri gibi at kosduruyorlar. Hak edenler is başinda olmuş olsa bu gibi zaaflar en azindan asgariye inmiş olurdu.Ümitim pozitif bir yapilanmanin başladiği ve coğaltirilacağidir. Unutmayalim "Vatansiz millet, milletsiz'de Vatan olmaz" bu düsünce ile kamu'ta alacağimiz her hizmet'i kutsal kabul etip görevimizi ihya etmeliyiz.SAYGILARIMLA,,,
  • vatanvatan18 dk önce
    Kendisi,baktığı davalarda kazandığı paraları müvekkiline vermemek hepsinin üzerine konmak gibi işlerle ilgilenir,asgari ücret küçük iş.
  • NurNur30 dk önce
    Onun derdi teleminakasyon tele haramzadesi
  • AlperAlper32 dk önce
    Kendileri asgari üçretin onlarca katı maaş+bir çok gider fakir vergisiyle.İnsanlar öz yurtlarında nerdeyse köle statüsünde.Tok açın halinden anlamaz,hiç değilse kendini müslüman adleden medya sahip çıksa ezilene ama onların da tefecilerin medyasından pek farkları yok.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş41 dk önce
    inşaallah iş bulamayıp asgari ücretli bir işe talip olursun. şerefsiz telefon soyguncusu chpkk lı

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