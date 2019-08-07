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Almazbek Atambayev kimdir? Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tutuklandı mı?

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi. Almazbek Atambayev’in tutuklanması için yapılan operasyon sonrası Almazbek Atambayev’in kim olduğu bir anda en çok aranan kelimeler arasına girdi. 2011 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayan Atambayev, üç partiden oluşan koalisyon hükümetinde 14 Kasım 2011 tarihinden bu yana Başbakanlık görevini yürütüyordu, Atambayev, seçim nedeniyle bu görevinden geçici olarak ayrılmıştı. Peki Almazbek Atambayev kimdir? Almazbek Atambayev neden tutuklanmak için evine operasyon yapıldı?

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:17
Almazbek Atambayev kimdir? Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tutuklandı mı?

Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi. Almazbek Atambayev’in tutuklanması için yapılan operasyon sonrası Almazbek Atambayev’in kim olduğu bir anda en çok aranan kelimeler arasına girdi. 2011 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayan Atambayev, üç partiden oluşan koalisyon hükümetinde 14 Kasım 2011 tarihinden bu yana Başbakanlık görevini yürütüyordu, Atambayev, seçim nedeniyle bu görevinden geçici olarak ayrılmıştı. Peki Almazbek Atambayev kimdir? Almazbek Atambayev neden tutuklanmak için evine operasyon yapıldı?

Güvenlik güçlerinin, Atambayev'in evi önünde nöbet tutan destekçilerine ateş ettiği ve olayda yaralananların olduğu bildirildi. Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda sadece plastik mermi kullanıldığı belirtildi.

Almazbek Atambayev kimdir?

Almazbek Atambayev 17 Eylül 1956 tarihinde Kırgızistan'ın Arashan bölgesinde doğdu. Moskova Yönetim Enstitüsü'nde İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Kırgızistan'da Endüstri, Ticaret ve Turizm bakanı olarak görev yaptı. 1999'da Kırgısiztan Sosyal Demokrat Partisi'nin genel başkanlığına getirildi. Rusya yanlısı bir lider olan Atambayev, 1 Aralık 2011 tarihinden bu yana ülkesinin Cumhurbaşkanlık görevini yürütmektedir. Ayrıca iyi bir biçimde Türkçe bilmektedir. 

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:17
  1. Almazbek Atambayev kimdir?
  2. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev tutuklandı mı?

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