Almanya'ya nota verdiler!

Rusya, Almanya'ya protesto notası verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, istişare etmek üzere çağırdığı Almanya Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr'e Almanya'nın Aleksey Navalnıy vakasına dair asılsız suçlamaları sebebiyle protesto notası verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Alman elçi von Geyr, zehirlendiği iddiaları tartışılan Rus muhalif Navalnıy vakasını görüşmek için Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmeden sonra bir açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Navalnıy vakasına ilişkin asılsız suçlamalar nedeniyle Almanya'ya protesto notası verildiğini bildirdi.

Rus Dışişleri, Rusya vatandaşı Aleksey Navalnıy'ın hastalanması ve hastaneye kaldırılması hususunda Alman Hükümetinin Rusya'ya asılsız suçlamalar yönelttiği, ültimatomlar verdiği, Almanya'nın bu durumu açık açık Rusya'yı itibarsızlaştırmak için kullanması dolayısıyla kararı şekilde protesto notası verildiğini duyurdu.

Açıklamayı yapan Rus Dışişleri, Almanya'dan Rusya Başsavcılığı'nın 27 Ağustos tarihli resmi başvurusuna derhal bütün bilgileri, test ve analiz sonuçlarını içeren kapsamlı bir cevap verilmesi isteğinin tekrarlandığını kaydetti.

Rusya'dan provokasyon açıklaması

Bakanlık, Almanya'nın Rusya'nın istediği materyalleri sunmaması durumunda bunun Almanya hükümetinin objektif soruşturma çerçevesinde gerçeği ortaya çıkarmayı kabul etmediği şeklinde yorumlanacağını bildirdi.

Rus Dışişleri, Almanya'nın Navalnıy vakasına ilişkin geçmiş ve gelecekteki eylemleri ise Rus-Alman ilişkileriyle ilgili birtakım sonuçlara ve uluslararası durumun ciddi şekilde zora girmesine sebep olacak 'Rusya karşıtı düşmanca bir provokasyon' olarak görüleceğini belirtti.

Rusya, bu politikanın sonuçlarıyla ilgili bütün sorumluluğun Almanya hükümeti ile onun NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) müttefiklerine ait olacağını ifade etti.