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Dünya Almanya'ya çok sert tepki: Avrupa Birliği'nin insanlığı budur
Dünya

Almanya'ya çok sert tepki: Avrupa Birliği'nin insanlığı budur

Almanya'nın Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyadan tepki yağdı. Duruma isyan eden bir sosyal medya kullanıcısı, "Boş bir uçakta yedi kişi. Diğerleri listede değildi. Avrupa Birliği'nin insanlığı budur. Bunlar sizin Hristiyan değerlerinizdir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 11:32:00 -
Almanya'ya çok sert tepki: Avrupa Birliği'nin insanlığı budur

 

Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi" ifadelerini kullanarak Almanya'nın tahliye operasyonundaki başarısızlığına tepki gösterdi.

Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu eleştirdi.

Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Boş bir uçakta yedi kişi. Diğerleri listede değildi. Avrupa Birliği'nin insanlığı budur. Bunlar sizin Hristiyan değerlerinizdir." ifadelerine yer vererek sert tepki gösterdi.

Öte yanında Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'den sadece 7 kişi tahliye edilebildiği ifade edilerek buna gerekçe olarak havalimanına gelen yolların tehlikeli olması ve tahliye edilecek kişilerin havalimanına ulaşamaması gösterildi.

Açıklamada, tahliyelerin devam etmesi için yoğun çaba harcanmaya devam edileceği vurgulandı.

Alman yetkililerin tahliye operasyonu başarısızlığının ardından bir sonraki uçakta 135 kişi kapasiteli A400 uçağına 200 kişi almayı hedeflediği öğrenildi.

 

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