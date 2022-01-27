Almanya'ya büyük tepki! 'Bu bir şaka mı?'

Rusya'nın Ukrayna sınırına yığdığı 100 bin asker ve sık sık gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarla bölgede savaş rüzgarları soğuk esmeye başladı. Avrupa ve ABD bürokratik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası ellerindeki diğer alternatifleri masaya koydu.

Yardımlar Ukrayna'ya ulaşmaya başladı

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceğini açıklamış ve söz verdikleri askeri yardımları Kiev'e göndermişti. ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği toplam 200 milyon dolarlık ve 79 tonluk askeri yardım paketinin 3’üncü partisi dün teslim edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile savaşın eşiğindeki Ukrayna’ya 1 milyar 200 milyon euroluk yardım paketi hazırladıklarını açıkladı. İngiltere olası bir işgale karşı Ukrayna'ya tank savar silahı gönderirken Kanada da küçük bir askeri birliğini Kiev'e gönderdi.

Almanya eleştiri oklarının hedefinde

Avrupa'dan Ukrayna'ya peş peşe destek mesajları gelip yardım paketleri gönderilirken Almanya'nın temkinli tavrı gözlerden kaçmıyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz tehdit altındaki ülkeye silah sağlamayı reddetti.

Ukrayna cephesi, Almanya'nın sessiz kalmasını eleştirirken, uzmanlar ülkenin Rus gazına güvenmesi ve damalı askeri geçmişinin Scholz'un yardımı kısıtlama kararını etkilemiş olabileceğini düşünüyor.

"Şaka mı bu?"

Almanya'nın son olarak savaşın gölgesindeki Ukrayna'ya yaptığı 5 bin kask teklifi ise gerilimi tırmandırdı. Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, teklifi 'şaka' olarak nitelendirdi ve "Savunma bakanlığı, her an Ukrayna işgalini başlatabilecek mükemmel donanımlı Rus kuvvetleriyle karşı karşıya olduğumuzun farkında değil. Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek? Yastıklar mı?" dedi.

Almanya'ya ihanet suçlaması

Bu haftanın başlarında Klitschko, sessiz kalmaları ve Ukrayna'ya yardım etmemeleri nedeniyle Almanya'yı 'ihanet etmekle' suçlamıştı. Klitschko, Bild'de yazdığı yazıda 'Ukrayna'da federal hükümetin Nord Stream 2'ye bağlı kalması ve savunma silahları tedarik etmek istememesi büyük bir hayal kırıklığı" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya sadece Ukrayna'ya yeni silahlar vermeyi reddetmekle kalmadı aynı zamanda Estonya'nın Ukrayna'ya eski Alman yapımı obüsler sağlamasını da engelledi. Scholz'un konuyla ilgili katı tutumu sadece Ukrayna'da değil, diğer NATO ülkeleri ve hatta Alman yetkililer arasında da endişelere yol açtı.

Sebep ne?

Bu arada Almanya, herhangi bir Rus işgalini kınamada diğer NATO ülkeleri ile birlikte duracağını söylerken, Şansölye Scholz dün sınır ötesi bir harekat durumunda Rusya tarafından ödenecek bedelin 'yüksek' olacağını iddia etti. Scholz, konuşmasında Almanya'nın uzun süredir çatışma bölgelerine silah ihraç etmeyi reddetme politikasını sürdürdüğüne dikkat çekti.