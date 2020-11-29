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Gündem Almanya’nın provokasyonunu bakın neye bağladı! Üfürükten yazar Mine yine üfledi
Gündem

Almanya’nın provokasyonunu bakın neye bağladı! Üfürükten yazar Mine yine üfledi

Almanların, Libya'ya insani yardım malzemesi götüren Türk gemisine yaptığı baskını aklınca yorumlayan Cumhuriyet yazarı Mine G. Kırıkkanat, Türkiye'nin büyükelçilerine ve imam hatip liselerine saldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:53:00 -
Almanya’nın provokasyonunu bakın neye bağladı! Üfürükten yazar Mine yine üfledi

Cumhuriyet’te köşe karalayan Türk-İslam düşmanı Mine G. Kırıkkanat, Almanların Türk gemisine yaptığı baskına ilişkin rezil ifadeler kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin korsan devlet olarak görüldüğünü ileri süren Kırıkkanat, “Deniz hukukunu hiçe sayan, ticari gemilerin uluslararası sulardaki dokunulmazlığını alenen çiğneyen, mafyalaşmış devletlerin kaçakçı gemilerine yapılan türden bir baskın” diye yazdı.

Türkiye’nin açıklamasından sonra Alman askerlerinin gemiyi apar topar terk etmek zorunda kalmasını görmezden gelen Kırıkkanat, “Düşmanın da sayılanı ve sayılmayanı vardır. Türkiye’ye saygın bir düşman bile değil, Somali gibi korsan devlet muamelesi yapılıyor. Daha doğrusu, ülkemizin artık sayılmadığı ilan ediliyor” ifadelerini kullandı.

Türk büyükelçilere hakaret

Türkiye’nin büyükelçilerine “Üfürükten elçiler” diyen Cumhuriyet yazarı, yurt dışında Türkiye’yi temsil eden isimlere de adeta kin kustu.

Mine Kırıkkanat şunları yazdı:

Bir devletin saygınlığını, içeride de dışarıda da temsilcileri sağlar. Her iki sorunun da cevabı, aynı kapıya çıkar: Türkiye’de ulusun devlete saygısını bizzat yok eden temsilciler, uluslararası saygınlığını da ortadan kaldırmıştır.

Ulusal saygıdan mahrum Egemen Bağış’ı dış temsilciliğine büyükelçi atayan Türkiye, uluslararası saygı beklentisi içinde olmamalıdır.

Keza Dişli sülalesinden Şaban Bey, Kavakçı sülalesinden Merve, Sayan sülalesinden Ayşe Hanım vb. gibilerinin büyükelçi sıfatıyla temsil ettikleri bir devletin, zaten saygınlık aradığı da söylenemez!

Ülkemiz, 1950’lerden sonra çoğu yolsuz, epeycesi görgüsüz, seçildikleri makamı ailesi ve yakınlarının yemlenmesi için kullanan, zaten makam hırslarından başka hiçbir ülküsü olmayan politikacılar tarafından yönetildi.

İmam hatiplere de saldırdı

Ayrıca Kırıkkanat, “Şimdi ülkemiz imamlarının Okusford’u sayılan Kartal İmam Hatip’ten büyükelçiler çıkmasını umutla bekliyoruz ki “monşer”lerden boşalan saygınlık kotasını doldursunlar” diyerek imam hatiplere de saldırdı.

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