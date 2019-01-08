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Almanya'nın iki köklü kulübü, ayakta kalmaya çalışıyor

Bundesliga'da bir dönem yer alan Wattenscheid 09 ve Wuppertaler SV, iflas etmemek için mücadele veriyor

08 Ocak 2019 Salı 15:04
Almanya'nın iki köklü kulübü, ayakta kalmaya çalışıyor

Bir dönem Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) yer alan Wattenscheid 09 ve Wuppertaler SV kulüpleri ayakta kalmaya çalışıyor.

Almanya 4. Ligi'nde (Regionalliga) mücadelede eden, daha önce Halil Altıntop, Hamit Altıntop, Yıldıray Baştürk, Ahmet Dursun ve Barış Özbek gibi isimlerin de formasını giydiği Wattenscheid 09 Kulübünün internet sayfasından "Wattenscheid 09'u kurtarın" başlığıyla yayımlanan açıklamada, kulübün borçlarının kapatılıp olumlu bir adım atılabilmesi için 14 Ocak'a kadar 350 bin avroya ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.

Takımın Regionalliga'da bu sezonu bitirmek için acil mali desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret edilen açıklamada, Wattenscheid 09 Kulübünün borçtan kurtarılması için bağış çağrısında bulunulduğu ve 110 bin avro toplandığı bildirildi.

İflas etmemek için mücadele veren, futbolcularına gecikmeli olarak maaşlarını ödeyen Wattenscheid 09 Kulübünde tarihin en önemli haftasına girildiği belirtildi.

Aynı ligde yer alan Wuppertaler SV'den yapılan açıklamada da kulübün acilen paraya ihtiyaç duyduğu, bundan dolayı gelecek haftalarda bazı futbolcuların takımdan ayrılacağı ifade edildi.

Kadronun geniş olmasından dolayı sezonun kalan döneminde iyi bir takımın sahaya sürülebileceği belirtilen açıklamada, aynı zamanda para bulmak için sponsorlarla ve kulübü destekleyenlerle görüşmeler yapıldığı kaydedildi.

Bunun yanı sıra kulübü bulunduğu durumdan çıkarmak için çeşitli kampanyalar başlatılacağı aktarılan açıklamada, "Ölmedik. Tam aksine hayatta olduğumuzu yarından itibaren göstereceğiz." denildi.

Wuppertaler SV, 1970'li yıllarda, Wattenscheid 09 da 1990'lı yıllarda Bundesliga'da mücadele etmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:04
  1. Almanya
  2. iflas
  3. Wattenscheid 09
  4. Wuppertaler Sv

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