Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İç İşleri Bakanlığı diğeri de…

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütü kapsamında örgütün 2 numarası olarak gözaltına alınan Serdar Sertçelik tutuksuz yargılanmak üzere elektronik kelepçeyle serbest bırakılmıştı. Sertçelik, elektronik kelepçeyle adli kontrol altındayken Ece Ronay ile gittiği restoranda tabancayla vurulmuştu. Yaralanan Sertçelik tekrar gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra da yasa dışı yollardan yurtdışına firar etti.

Halen aranan Sertçelik kendisi gibi firari olarak aranan sözde gazeteci Erk Acarer'in sosyal medyadaki yayınına katıldı.

AJANLIĞINI İTİRAF ETTİ

Erk Acarer her zaman yaptığı gibi Serdar Sertçelik'e de 15 Temmuz ile ilgili yönlendirme sorular yöneltti. Özellikle Ak Partili siyasetçiler hakkında Sertçelik'ten bilgiler almaya çalıştı ancak beceremedi. Soruşturma dosyasıyla ilgili gizli tanığın ifadesinden örgüt üyelerinin whatsapp yazışmalarına kadar bütün dosyanın elinde olduğunu da yayında söyleyen Acarer'in bunlara nasıl ulaştığı da merak uyandırdı.

Yurtdışından sürekli Türkiye'ye karşı kara propaganda faaliyeti yürüten ve birçok kez Türkiye'den kendisine halen bilgi akışı devam ettiği gündeme gelen Acarer, ajanlığını kendisini itiraf etti.

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"HABER YAPMAMI İKİ BİRİM ÖZELLİKLE İSTİYOR"

Erk Acarer yaptığı yayında, "benim bütün yaptığım haberler, iki birim tarafından özellikle isteniyor. Birincisi Almanya Emniyet Müdürlüğü, diğeri de Alman İçişleri Bakanlığı. Ve üst düzey isteniyor" dedi. Acarer, konuşmasıyla Almanya'ya çalıştığını açıkça itiraf etmiş oldu. Sosyal medyada paylaşılan Acarer'in konuşma videosuna "Firari Erk Acarer, sarhoşken konuşunca baklayı ağzından kaçırmış..." "Ajanlık itirafı gibi olmuş" "Bu kadar arsızını da görmemiştik gerçekten..." yorumları yapıldı.