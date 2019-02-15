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Almanya'nın F-35 kararı ülkeyi karıştırdı!

Almanya'nın ömrü tükenmekte olan Tornado savaş uçaklarının yerine F-35 uçağı alımından vazgeçmesi, Alman Hava Kuvvetlerinin eski denetimcilerinin sert eleştirilerine neden oldu.

15 Şubat 2019 Cuma 14:12
Almanya'nın F-35 kararı ülkeyi karıştırdı!

Uçaklarının eskiliği, tanklarının bozukluğu ve teçhizatlarının yetersizliğiyle sık sık gündeme gelen Almanya ordusu (Bundeswehr), artık 40 yaşına gelen Tornado savaş uçaklarının yerine envantere alınacak uçaklar konusunda da eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

'F-35'lerin listeden çıkarılması ciddi bir hata' 

Münih Güvenlik Konferansı öncesinde Alman Federal Hükûmetinin silahlanma politikasını eleştiren eski Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) denetimcileri Korgeneral Karl Müllner ve Korgeneral Klaus-Peter Stieglitz, F-35 uçaklarının tercihler arasından çıkarılmasını "ciddi bir stratejik hata" olarak değerlendirdi.

'Kararın ertelenmesi NATO'yu güçsüzleştirir ve Avrupa barışını sekteye uğratır'

F-35 savaş uçaklarının opsiyonlar arasında düşünülmemesinin Almanya'yı NATO'nun potansiyelinin dışına iteceğini açıklayan denetimciler, Alman basınında yer alan habere göre, "85 adet Tornado savaş uçağının yerine hangi uçağın getirileceğine ilişkin kararın ertelenmesi, Almanya'nın NATO'yu güçsüzleştirmesinin yanı sıra Avrupa'da barışın tesis edilmesi kabiliyetini de sekteye uğratacaktır" diye konuştu.

Askeri uzmanlar: F-35 yerine F-18 alınması saygınlığı azaltacak

Ocak 2019 sonlarında artık 40 yaşına ulaşmış olan Tornado savaş uçaklarının yerine eski bir ABD uçağı olan F-18 ve Eurofighter savaş uçaklarının düşünüldüğünü açıklayan Almanya Savunma Bakanlığını eleştiren iki korgeneral, bu kararın Almanya'nın Avrupa Birliği içerisindeki saygınlığını azaltacağını belirtti.

F-35'in yüksek maliyeti ve geliştirilme risklerine rağmen F-18 ve Eurofighter savaş uçaklarının daha az etkili ve daha az verimli olmaları dolayısıyla ciddi bir dezavantajları olduğu konusunda hemfikir olan denetimci korgeneraller, Tornado'nun yerine düşünülen her iki opsiyonun da söz konusu boşluğu dolduramayacağını ifade etti.

Kaynak: Star

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:12
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