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Avrupa Almanya'nın enerji tüketimi 30 yılın en düşük seviyesinde
Avrupa

Almanya'nın enerji tüketimi 30 yılın en düşük seviyesinde

Yeniakit Publisher
2023-11-03 09:55:00 -
Almanya'nın enerji tüketimi 30 yılın en düşük seviyesinde

Almanya'nın enerji tüketiminin imalat sanayisinin yakıt talebini azaltması nedeniyle bu yıl otuz yılı aşkın bir sürenin en düşük seviyesinde gerçekleştirmesi bekleniyor.

Enerji Dengeleri Çalışma Grubu'nun tahminlerine göre, Almanya'nın toplam enerji tüketimi, Avrupa'daki krizin özellikle Almanya'yı vurduğu geçen yıldan bile daha düşük olacak ve yıllık %8'lik bir düşüşe doğru ilerliyor. Bu oran, kayıtların tutulmaya başlandığı 1990 yılı seviyelerinin %28 altında kaldı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde enerji yoğun sektörler özellikle faaliyetlerde ciddi düşüşler yaşadı ve gaz gibi temel yakıt ithalat fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının küresel akışları altüst etmesinden öncesine göre hala daha yüksek.

Çalışma Grubu, düşüşün yaklaşık beşte birinin daha ılıman hava sıcaklıklarından kaynaklandığını da belirtti.

 

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