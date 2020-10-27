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Aktüel Almanya'dan yürüyerek İstanbul hedefiyle yola çıkan gezgin Kırklareli'ne ulaştı
Aktüel

Almanya'dan yürüyerek İstanbul hedefiyle yola çıkan gezgin Kırklareli'ne ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:43:27 -
Almanya'dan yürüyerek İstanbul hedefiyle yola çıkan gezgin Kırklareli'ne ulaştı

KIRKLARELİ (AA) - Almanya'da yürüyerek İstanbul hedefiyle yola çıkan gezgin Celil Yıldız, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine ulaştı.

Almanya'nın Manheim şehrinden 64 gün önce yürüyerek yola çıkan Yıldız (20), Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisine konuk oldu.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Yıldız'ı ziyaret ederek sohbet etti.

Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, turistik gezilerini yürüyerek yapmayı sevdiğini söyledi.

İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçmek için yola çıktığını ifade eden Yıldız, hedefine çok az bir süre kaldığını kaydetti.

Günde ortalama 40 kilometre yürüdüğünü aktaran Yıldız, "Ben yürümeyi çok seviyorum. Yavaş gezmeyi çok seviyorum. Bunun yanında yeni insanlarla tanışmayı, yeni ülkeleri görmeyi çok seviyorum. 64 gün önce Almanya sınırından yola çıktım. Benim hedefim İstanbul'da boğazı geçmek. Ondan sonrası belli değil. Boğazı geçerken vereceğim karara göre hareket edeceğim" dedi.

Yıldız, ailesinin en başta bu serüvene karşı çıktığını daha sonra desteklediğini sözlerine ekledi.



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