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Dünya

Almanya’dan Yunanistan’ı kızdıracak açıklama! ‘Utanç verici’

Almanya’dan Yunanistan’ı kızdıracak açıklama geldi. Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan'da sığınmacı kamplarındaki durumun ‘utanç verici’ olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 14:23:00 -
Almanya’dan Yunanistan’ı kızdıracak açıklama! ‘Utanç verici’

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller, Yunanistan'daki sığınmacı kamplarındaki durumu "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Müller, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, Yunanistan'da sığınmacıların yaşadığı yetersiz koşullara sahip kamplardaki durumu eleştirdi. Midilli'deki Moria kampını ziyaret ettiğini belirten Müller, "3 bin kişi için planlanan kampta 20 bin kişinin sıkıştırılıp ne şekilde yaşadığını gördüm." ifadesini kullandı.

Müller, Avrupa'nın ortasında bu gibi durumların kabul edilmesinden utanç duyduğunu dile getirdi. Kamplarındaki sığınmacılara yardım etmek gerektiğini belirten Müller, Birleşmiş Milletler standartlarında insan onuruna yakışan şartlarda kamplara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Müller, Almanya'nın Yunanistan'daki kamplardan refakatsiz 47 mülteci çocuğu ülkeye getirmesine de işaret ederek "Çocukların oradan tahliye edilmesi sorunu çözmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, Yunanistan'daki refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması çerçevesinde 47 mülteci çocuğu bir ay önce ülkeye getirmişti. AB Komisyonu, martta Yunanistan'dan, çoğu refakatsiz çocuklardan oluşacak şekilde 1600 mültecinin üye ülkelere dağıtılması için girişim başlatmıştı.

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