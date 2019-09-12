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Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göçmenlere yönelik açıklamalarının ardından harekete geçen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yunanistan'a flaş bir çağrıda bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:40
Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, göçmenlerin, Avrupa ülkelerine geçebilmeleri için sınır kapılarını açabileceğini dile getirmişti. Endişelen Merkel, Erdoğan'ı arayarak konuyu bir telefon görüşmesinde ele aldı. Öte yandan Ege Denizi'nde yeniden artan sığınmacı geçişlerinin ardından, Almanya Yunanistan'dan daha fazla sığınmacının Türkiye'ye iade edilmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin yeni bir sığınmacı akını ile tek başına başa çıkamayacağını belirterek Avrupa'nın daha önce taahhüt ettiği yardımların yerine getirilmesini talep etmiş ve bu yardımların yapılmaması halinde sığınmacıların Avrupa ülkelerine geçebilmeleri için sınır kapılarını açabileceğini dile getirmişti.

Merkel Erdoğan'ı aradı

Bu sözlerin ardından endişelen Almanya harekete geçti. Almanya hükümetinden yapılan açıklamada Başbakan Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaptıkları ve bu görüşmede sığınmacıların durumunun da ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, iki liderin Suriye ve Libya gibi dünya gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ve Ege'deki sığınmacıların durumunu ve bu sığınmacılarla ilgili, Türkiye-AB anlaşması çerçevesinde nasıl bir iş birliği yapılabileceğini ele aldıklarını duyuruldu.

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı

Yunanistan, Ege Denizi'ndeki adalarında bulunan sığınmacı kamplarındaki aşırı yoğunluk sebebiyle, bir süre önce sığınmacıların bir kısmını ana karaya tahliye etmeye başladı.

Almanya da yaşanan bu gelişmeler karşısında Yunanistan'a çağrıda bulunarak, Türkiye'ye iade edilen sığınmacıların sayısının artırılmasını talep etti. Almanya İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Stephan Mayer, Funke Medya Grubu'na verdiği röportajda, "Yunan adalarındaki sığınmacı kayıt merkezlerinde yaşanan sıkıntılı durumun iyileştirilmesi için, sığınmacıların Türkiye'ye iadesinde acilen bir ilerleme kaydetmemiz gerektiğinin anlaşılması lazım" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:40
  1. Merkel
  2. Yunanistan

YORUM YAZ

  • Defne Defne 4 dk önce
    Recep Tayyip ERDOĞAN ❤❤❤❤❤❤

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