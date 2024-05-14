  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'dan 'Ukrayna Barış Zirvesi' mesajı
Dünya

Almanya'dan 'Ukrayna Barış Zirvesi' mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 15:19:00 -
Almanya'dan 'Ukrayna Barış Zirvesi' mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsviçre'de haziranda düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'nden kimsenin yüksek beklentisinin olmaması gerektiğini söyledi.

Scholz, Stern dergisine yaptığı açıklamada, İsviçre'de yapılacak zirvede nükleer santrallerin güvenliği, tahıl ihracatı, esir değişimi konusu ve tabu olması gereken nükleer silah kullanımıyla ilgili konuların ele alınacağını belirtti.

"Kimsenin yüksek beklentisi olmamalı. Orada savaşın sona ermesi müzakeresinde bulunmayacağız." ifadesini kullanan Scholz, "en iyi ihtimalle Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan görüşmelere yol açabilecek bir sürecin başlamasının" söz konusu olabileceğini kaydetti.

Scholz, Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya yaptığı desteği yetersiz bularak "Açıkçası yeterli değil. Bu, çok üzücü çünkü Ukrayna'nın acilen daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı var. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin açıkça Ukrayna'nın altyapısını yok etmek istiyor." diye konuştu.

Öte yandan Başbakan Scholz, Almanya'da kadın cumhurbaşkanı seçilmesinden yana olduğunu belirterek "2027'de (Cumhurbaşkanı konutu) Bellevue Sarayı'na bir kadın seçersek sevinirim." ifadesini kullandı.

Ukrayna Barış Zirvesi'nin, 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında yapılacağı duyurulmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Temel Kotil'den KAAN üzerinden Almanya göndermesi: Mercedes yapmaya devam etsinler
Temel Kotil'den KAAN üzerinden Almanya göndermesi: Mercedes yapmaya devam etsinler

Teknoloji

Temel Kotil'den KAAN üzerinden Almanya göndermesi: Mercedes yapmaya devam etsinler

Almanya'da mahkeme resmen açıkladı: İstihbarat araçlarıyla takip edilecekler!
Almanya'da mahkeme resmen açıkladı: İstihbarat araçlarıyla takip edilecekler!

Dünya

Almanya'da mahkeme resmen açıkladı: İstihbarat araçlarıyla takip edilecekler!

Almanya’dan 2 akıllı telefon üreticisine satış yasağı
Almanya’dan 2 akıllı telefon üreticisine satış yasağı

Teknoloji

Almanya’dan 2 akıllı telefon üreticisine satış yasağı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23