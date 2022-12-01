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Dünya Almanya'dan Türkiye'ye küstah uyarı: Hemen vazgeçin
Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye küstah uyarı: Hemen vazgeçin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye'ye olası Suriye operasyonu konusunda küstah bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 10:52:00 -
Almanya'dan Türkiye'ye küstah uyarı: Hemen vazgeçin

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye ve Irak topraklarında askeri operasyonlarla ilgili olarak NATO müttefiği Türkiye'yi uyardı. Romanya'nın Bükreş kentinde, NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Baerbock, "terörizme karşı güç birliğinin, transatlantik ittifakın yeni güvenlik stratejisinde çok önemli bir yer tuttuğunu ve bunun İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısı için de geçerli olduğunu" dile getirdi.

DW Türkçe'nin haberine göre, tüm NATO üyelerinin, söz konusu olayın ardından Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade eden Baerbock, diğer yandan, "terörden korunmanın başlıca amacının sivilleri korumak olduğunu" ve bu yapılırken, "yeni şiddet olaylarının yeşereceği bir ortam oluşturulmaması gerektiğini" belirtti.

Çavuşoğlu: Teröristler kurban gibi gösterilemez

Baerbock'un açıklamalarını değerlendiren Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye'nin müttefiklerinden destek beklediğini ve "teröristlerin kurban gibi gösterilemeyeceğini" dile getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ve Irak'taki hedefleri bir süredir havadan vuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ordusunun yakında bir kara operasyonuna da başlayabileceği sinyalini vermişti.

Türkiye İstiklal Caddesi saldırısına ve sınır yerleşimlerine yönelik saldırılara karşın, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava harekatları düzenlemeye başlamıştı. Hava saldırılarına ek olarak Suriye kuzeyindeki PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yönelik bir kara harekatı son günlerde gündemdeki yerini koruyor.

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Yorumlar

Mehmetçik

Alemania eski TÜRKİYEyok artık güçlü TÜRKİYE var artık sizin bu kahpeliklerinizden teröre desteğinizden derin endişe duyuyoruz bilesiniz

Misafir

Almanya ilk önce 2. Dünya savasinda inanlara yaptiklarinin hesabini versin
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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