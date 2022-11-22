Almanya'dan Türkiye'ye küstah uyarı

Alman hükümeti, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda uluslararası hukuk bahenesiyle küstah bir açıklamada bulundu. Terör örgütü PKK/PYD yanlısı açıklamada meşru müdafaa hakkının misilleme hakkını kapsamadığı savunuldu.

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Christopher Burger, "Türkiye'yi orantılı hareket etmeye ve uluslararası hukuku dikkate almaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Türk hava saldırılarında sivillerin öldüğü yalanı ortaya atan Alman Dışişleri sözcüsü, "Diğer tüm aktörlerle birlikte Türkiye'yi de Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde mevcut gerginliği daha da tırmandıracak hiçbir eylemde bulunmamaya çağırıyoruz" dedi.

Türkiye, İstanbul İstiklal Caddesinde düzenlenen bombalı saldırının ardından Pazar günü Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG hedeflerine yönelik askeri operasyon başlatmıştı.

"Meşru müdafaa misilleme hakkını içermez" diyerek terör örgütünün saldırısını savundu

Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Burger konuyla ilgili olarak, Alman hükümetinin, saldırıda Terör örgütü PKK ya da PKK'ya yakın grupların sorumluluğuna dair eldeki işaretleri "son derece ciddiye aldıklarını" öne sürdü, ancak BM Antlaşması'nın 51'inci maddesi uyarınca "meşru müdafaa hakkının misilleme hakkını içermediğini" iddia etti.

Türkiye BM Antlaşmasına gönderme yapmıştı

Türk Milli Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek maksadıyla, BM Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe Kilit hava harekâtı icra edilmiştir" ifadeleri yer almıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da operasyonla ilgili Twitter hesabından "İstiklal için hesap zamanı" paylaşımında bulunmuştu.