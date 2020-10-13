Almanya’dan Türkiye’ye hadsiz uyarı

Münübe Yılmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Haiko Mass, Berlin’den Yunanistan ve Kıbrıs’a gitmek üzere ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de gerginliğe yol açan stratejilerine son vermesi için uyarıda bulundu. Mass tarafından yapılan hadsız açıklamada “ Ankara uzlaşma sağlamak istiyorsa Akdeniz’de gerginliğe sebep olan bu oyunundan vazgeçmeli” ifadelerine yer verildi. Maaş açıklamasının devamında Ankara’ya diyalog yolunu açık tutmasını ve Doğu Akdeniz bölgesinde petrol ve doğalgaz aramalarına son vermesi çağrısında bulundu. Atina yönetimi Sözcüsü Stelios Petsas ise, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Ankara yönetiminin sözlerinin her türlü itibardan yoksun olduğunu söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından saatler sonra, Ankara'ya ziyaretini iptal etme kararı aldığını ve sadece Atina ve Lefkoşa’ya gideceğini duyurdu.