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Dünya Almanya'dan Türkiye kararı! Resmen duyurdular
Dünya

Almanya'dan Türkiye kararı! Resmen duyurdular

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkesinin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 13:14:00 -
Almanya'dan Türkiye kararı! Resmen duyurdular

Türkiye dahil 80 ülkeye seyahat uyarılarını kaldırdı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi.

Almanya tatil sezonunun açılmasıyla başlattığı normalleşme sürecinde yeni bir adım daha attı.

Gelen son dakika haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 17 Mart 2020 tarihinde uygulamaya konulan ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen Kovid-19 risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldırdığını açıkladı.

"Olumlu gelişmeler var"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok" dedi.

Almanya'nın listesinde 40 ülke kaldı

Almanya'da bu ülkelerden seyahat uyarılarının kaldırılmasının ardından seyahat uyarısı bulunan sadece 40 ülke kaldığı, Avrupa'da yüksek insidansın görüldüğü ülke olmadığı, ancak İngiltere ve Portekiz'in şu anda virüs varyant alanları olarak sınıflandırıldığı belirtildi.

Almanya Federal İstatistik Dairesinin verilerine göre, 83 milyon nüfuslu Almanya’da her yıl 71 milyon insan tatil yapıyor ve Almanların 50 milyonu tatilini ülke dışında geçiriyor.

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