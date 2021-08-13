Almanya'dan Türkiye kararı

Haziran ayında Türkiye'yi riskli ülkeler listesinden çıkaran Almanya, ABD ve İsrail ile birlikte Türkiye'yi yeniden yüksek risk alanı ilan etti.

Funke'nin haberine göre Karadağ ve Vietnam da yüksek risk grubuna çıkarıldı. Lizbon ve Algarve haricinde Portekiz'in de yüksek risk kategorisinden çıkarılmasına karar verildi.

Türkiye'ye ilişkin değişiklik 17 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak. Diğer ülkelere yönelik değişiklikler ise 15 Ağustos tarihinde uygulamaya konulacak.

Almanya’ya sözkonusu ülkelerden girenler aşı olduklarına veya Kovid-19 geçirip iyileştiklerine dair kanıt sunamazlarsa 10 gün karantinaya girecek.

Haziran'da Türkiye yüksek riskli ülkeler arasından çıkarılmıştı. Almanya Haziran ayı başında Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler kategorisinden riskli ülkeler kategorisine almıştı.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Haziran ayında alınan bu karardan önce Türkiye’nin bulunduğu kategoriden çıkarılması için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la birlikte Almanya’ya giderek temaslarda bulunmuştu.