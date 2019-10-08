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Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehdidinin ardından Türkiye'ye uyarı açıklaması yapan Alman hükümeti, "gerilim artar, istikrarsızlık derinleşir, insani sonuçları vahim olur" açıklamasında bulundu.

08 Ekim 2019 Salı 07:45
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehdidinin ardından Almanya hükümetinden Türkiye'ye bir uyarı geldi. Suriye’nin kuzeyine askeri müdahale hazırlığındaki Ankara’yı uyaran Alman hükümeti, "gerilim artar, istikrarsızlık derinleşir, insani sonuçları vahim olur" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine tek taraflı bir askeri harekattan kaçınma çağrısı yapan Alman hükümeti, "böyle bir operasyon gerilimi tırmandırır, istikrarsızlığı derinleştirir, insani bakımdan da sonuçları vahim olur" uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 07:45
  1. Ankara
  2. Almanya

YORUM YAZ

  • asanasan13 dk önce
    BİR KÖYDEKÖPEK HAVLAMASA O KÖYÜN LEZETİ OLMAZ BIRK HAVLASIN SİYONİST KÖPEKLER KORKUNUN ACELE FAYDASI YOKTUR
  • Ovalı Ovalı 18 dk önce
    Almanyasana girenkazık'ne? Zaten bizim devlethainlerimizsizin emriniz altında çalışıyorlar.Bunu biliyoruz. Bu hainlergün olur size döner engerek yılanıgibisize sokar. Bekle hans gorecen.
  • VatanseverVatansever41 dk önce
    Almanlar da aynen ABD gibi, Yahudi efendilerinin emrettiği şekilde havlamışlar.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 41 dk önce
    Son Savaş başladı, ABD ve ALMANYA çok kısa süre içerisinde, Beyn-el milel şer ceryanı olan ve Bankacılık ve sigorta gibi “TEFECİLİK” işlemleriyle Dünyayı soyup soğana çeviren Şer ceryanından yularlarını kurtarıp Türkiyenin yanında yer alacaklar.(Bu hadise Hadiste kayıtlıdır). Bu birleşme sonucunda Beyn-el Milel Şer ceryanı ve onun Terörist bağlantıları bu güç ile yerle yeksan edilecek...(Hadiste var)...
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 43 dk önce
    YILLARDIR SURİYE DESİNİZ HANGİ İNSANİ PROPLEMİ ÇÖZDÜNÜZ GERÇEK SURİYELİLER İÇİN NE YAPTINIZ MÜLTECİ DURUMUNA DÜŞEN 15.000.000 SURİYELİ İÇİN HEM SURİYE DE ESADA KARŞI HEM SURİYE DIŞINDA NE YAPTINIZAMACINIZ PKK PYD YE YILLARDIR BİR HESAP İÇİNDE TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAK İÇİN ÇABALIYORSUNUZ UŞAĞINIZ ESAD DA KÜÇÜK OLSUN BENİM OLSUN ZİHNİYETİ İLE HAREKET ETMEYE MECBUR HEM ALMANYADA HEM SURİYEDE YARDIM EDİYORSUNUZ TÜRKİYE NİN TERÖR KORİDORUNUZU YIKMAYA GİTMESİ SİZİ PANİKLETTİRDİ HERHALDE
  • Rasim DUMANRasim DUMAN44 dk önce
    "Sahibinin sesi"... ALMANYA "bagimsiz" bir Devlet degil. 2. Cihan Harbi'nden sonra ABD, INGILTERE ve FRANSA'nin isgali altina girdi. Bu "isgal kuvvetlerinin" Alman Hukumeti uzerindeki tesiri ve baskisi, el'an devam ediyor. Binaenaleyh, Almanya'dan bir aciklama geldigi zaman, bunu "kendi iradeleri" ile degil, Isgalcilerin talimati ile yaptiklarini dusunmeliyiz.
  • memomemo52 dk önce
    beslemeseydiniz o itleri bakanımıza konuşma yasağı koyarken o itler meydanlarınızı yakıp yıkıyordu o zaman niye uyanmadınız
  • DermanDerman54 dk önce
    Mutdefik dedigin boyle olur.gerginlik artarmis zaten gerginlik var.sormak lazim senin orda ne isin var birde guclulere gozdagi versen bilileri ona soyluyor oda ona soyluyor biluyirmusun,40 yildan fazla turk insani oluyor.
  • miralaymiralay1 sa önce
    Biz hazır sayılırız aga;milletçe gerildik zaten uzun senelerdir. Harp marp yıldıramaz bizi, yeter gari çıkıp kurtulalım şu bataklıktan da düze çıkalım; Aleme nizamat verelim tekrar. En mühim noksanımız şu ki: itikadi olarak zayıf olanlarımız var ve ameli cihetten tam ittifak yapamıyoruz..
  • vesselamvesselam1 sa önce
    Sizdemi be zaten sizde amerikanın kölesisiniz yazık bir kerede kendiniz olun yıllarca smürmüş sizi
  • emrah demiremrah demir1 sa önce
    Açıklamaya tepki olarak suriyeli göçmenleri Almanya' ya gönderelim. Bu adamlara Almanya' nın 1939-1945 arası neler yaptığını hatırlatalım, hatıralatalım ki densizleşmesinler.
  • SahinSahin1 sa önce
    Hoşşt köpek sürüleri.reis direk gir.arkanda Hakk ve halk var.hic cekinme.biz ölmeye haziriz.sen yeterki emir ver.
  • SOKAĞIN SESİSOKAĞIN SESİ1 sa önce
    SEFER BİZİM ZAFER ALLAH'IN. 35 YILDIR SABIREDİYORUZ.

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