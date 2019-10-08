Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehdidinin ardından Türkiye'ye uyarı açıklaması yapan Alman hükümeti, "gerilim artar, istikrarsızlık derinleşir, insani sonuçları vahim olur" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah tehdidinin ardından Almanya hükümetinden Türkiye'ye bir uyarı geldi. Suriye’nin kuzeyine askeri müdahale hazırlığındaki Ankara’yı uyaran Alman hükümeti, "gerilim artar, istikrarsızlık derinleşir, insani sonuçları vahim olur" açıklamasında bulundu. Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyine tek taraflı bir askeri harekattan kaçınma çağrısı yapan Alman hükümeti, "böyle bir operasyon gerilimi tırmandırır, istikrarsızlığı derinleştirir, insani bakımdan da sonuçları vahim olur" uyarısında bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.