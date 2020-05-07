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Dünya

Almanya’dan tedirgin eden salgın açıklaması! ‘Şu an bunu yaşıyoruz’

Koronavirüs ile mücadele kapsamında gelecek hafta normalleşme sürecine başlamayı planlayan Almanya'dan tedirgin eden açıklama geldi. Başbakanlık müsteşarı, "Şu an salgının sonrasını yaşamıyoruz, salgının tam da ortasındayız ve bunu yaşıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:30:00 -
Almanya’dan tedirgin eden salgın açıklaması! ‘Şu an bunu yaşıyoruz’

Koronavirüs salgınıyla mücadelesi dünya çapında örnek gösterilen Almanya’dan bir salgın açıklaması geldi. Normalleşme sürecine girmeye başlayan Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in yanında çalışan üst düzey yetkili Helge Braun, Deutschlandfunk radyo kanalında konuştu.

"Şu an salgının sonrasını yaşamıyoruz"

Başbakanlık Müsteşarı Braun, şunları söyledi:

“Şu an salgının sonrasını yaşamıyoruz, salgının tam da ortasındayız ve bunu yaşıyoruz. Bu salgın bir süre daha bizim aramızda olacak en azından bu yılın sonuna kadar. Bu da en iyimser tahmin.”

Merkel, dün yerel yönetimlerle yaptığı toplantı sonrasında koronavirüs yasakları ve kısıtlamalarını gevşetme kararı almıştı.

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