Almanya'dan Taliban açıklaması! Türkiye ve ABD detayı öne çıktı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, yaptığı açıklamada, "ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil Havalimanı'nın nasıl işletileceğine dair konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Maas'ın açıklamaları şöyle:

* Kabil havalimanındaki durum daha da kaotik bir hal alıyor.

* ABD, Türkiye ve Taliban ile Kabil havalimanını nasıl çalışır durumda tutacağımızı görüşüyoruz.

* Kabil havalimanı sadece güvenliğin sağlanması durumunda 31 Ağustos sonrası açık kalacak.

* Kabil havalimanından tahliyelerin G7 tarafından koordine edilmesi önemli.

* G7 ülkelerinin Afganistan'dan gelen göçmenler konusunun nasıl çözümleneceğini konuşması lazım.