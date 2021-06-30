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Dünya Almanya’dan şoke eden Facebook kararı!
Dünya

Almanya’dan şoke eden Facebook kararı!

Almanya’dan sosyal medya platformu Facebook ile ilgili flaş karar geldi. Kamu kurumlarından yıl sonuna kadar Facebook’u kullanmaya son verilmesi istendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 14:13:00 -
Almanya’dan şoke eden Facebook kararı!

Alman hükümetinin Kişisel Verilerin Korumasından Sorumlu Görevlisi Ulrich Kelber, Facebook’ta kullanıcı bilgilerin güven altında olmadığını belirterek, vatandaşları bilgilendirmek için kamu kurumlarınca işletilen bütün Facebook hesaplarının yıl sonuna kadar kapatılmasını talep etti.

Ülkedeki başta bakanlıklar olmak üzere kamu kuruluşlarına haziran başında bir uyarı mektubu gönderen Kelber, Facebook yetkililerinin kullanıcı bilgilerinin korunması ve başka platformlarda kullanılmasını engelleme yönünde gereken adımları atmada yavaş olduğunu ifade etti.

Kelber, uyarı mektubunda, kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarının bu yılın sonuna kadar kapatılmasını talep ederek, aksi takdirde gelecek yıldan itibaren yetkileri dahilinde zorlayıcı tedbirlere başvuracaklarını vurguladı.

Ulrich Kelber, "Kişisel verilerin korunmasına yönelik devam eden ihlal göz önüne alındığında, kaybedecek zaman yok. Bir fan (Facebook) sayfanız varsa, yıl sonuna kadar kapatmanızı şiddetle tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Alman hükümetinin Kişisel Verilerin Korumasından Sorumlu Görevlisi Kelber, Facebook'un kullanıcıların kişisel verilerinin ABD’ye aktarılmadan kullanılmasının imkansız olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Avrupa Birliği yasalarına göre, kişisel veriler AB dışına ancak eşdeğer veri koruma kurallarına sahip bir ülkenin yargı mercii için aktarılabiliyor.

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