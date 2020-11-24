Almanya'dan skandal Türkiye açıklaması

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, İngiliz haber ajansı Reuters'e verdiği demeçte, dün Alman askerlerin hukuksuz şekilde Türk gemisine yaptığı baskını değerlendirdi.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye'nin bir Alman fırkateynin Akdeniz'deki AB askeri misyonu adına Türk gemisine çıkarma yapmasına yönelik eleştirilerinin haksız olduğunu söyledi.

"Alman askerler doğru davrandı ve AB misyonu olan Irini Harekatı kapsamına tam olarak uydular" diyen Alman Bakan küstah bir şekilde askerler aleyhindeki iddiaların haksız olduğunu söyledi.

"Türkiye NATO'da önemli bir ortak"

Karrenbauer, Türkiye’nin NATO içinde bulunmasının önemine de işaret ederek “Türkiye NATO'da hala bizim için önemli bir ortak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karrenbauer, Almanya’nın Türkiye ile görev yaptığı NATO misyonlarında Türk askerlerinin güvenilir otak olduğunu kaydetti.

Türkiye'den hukuk dışı aramaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da gemiye müdahalenin, Türkiye’nin rızası olmadan yapıldığını belirterek "İrini operasyonu, taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır." değerlendirmesini yapmıştı.

İrini Harekatı

İrini Harekatı, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan tartışmalı bir operasyon olma özelliği taşıyor.

2292 Nolu BMGK kararında meşru hükümet olarak yer alan Milli Mutabakat Hükümeti ile istişare ve izin zorunlu kılınmış olmasına rağmen başlatılan İrini Harekatı, taraflı ve yasa dışı bir operasyon olarak tepki çekiyor.

Bazı Avrupa ülkeleri, AB fonlarından yararlanabilmek için operasyona ses çıkarmazken daha cesur davranan bazı ülkeler ise tepkilerini koyarak operasyondan çekiliyor.