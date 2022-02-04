Almanya'dan Rusya'ya büyük tepki! 'Bu kararı...'

Almanya Bakanlar Kurulu temsilcisi Wolfgang Buechner, yaptığı açıklamada, "Alman hükümeti, Deutsche Welle aleyhine açıklanan önlemleri mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor." dedi.

Deutsche Welle'nin kapatılmasına yönelik gerekçelerin "tamamen temelsiz" olduğunu savunan Buechner, bunun "basın özgürlüğü hakkının ihlali" olduğunu ileri sürdü.

Buechner, Alman makamlarının lisans verme sürecine ve RT DE konusunda hiçbir şekilde müdahale etmediğini öne sürdü.

Buechner, "Rus tarafını (RT DE) lisansını ve yasal konuları, basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanmamaya çağırıyoruz. Rusya'nın Deutsche Welle'ye yönelik bu tedbirleri iptal etmesini ve bu davayı gözden geçirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Andrea Sasse ise Dışişleri Bakanlığının mevcut durumla ilgili olarak Berlin'deki Rus büyükelçiliği ile Moskova'daki Alman diplomatik misyonunun yetkili Rus departmanlarıyla temas halinde olduğunu söyledi.