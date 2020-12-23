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Dünya Almanya'dan küstah 'Demirtaş' çağrısı: Mahkemenin mesajı açık!
Dünya

Almanya'dan küstah 'Demirtaş' çağrısı: Mahkemenin mesajı açık!

Almanya hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, twitter hesabından 'küstah' bir Demirtaş paylaşımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:55:00 -
Almanya'dan küstah 'Demirtaş' çağrısı: Mahkemenin mesajı açık!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki skandal kararına bir küstah destek de Almanya'dan geldi.

'Haddi aşan ifadeler'

Almanya hükümetinin İnsan Hakları ve İnsani Yardım Sorumlusu Bärbel Kofler, haddi aşan ifadeler kullandı. Kofler, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "AİHM Türkiye'de Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmasının siyasi gerekçelere dayandığını doğruladı. Mahkemenin mesajı açık: Serbest bırakılmalı! Türk yargısını tüm AİHM kararlarını çabucak hayata geçirmeye çağırıyorum." dedi.

Bakan Roth da haddini aşarak çağrıda bulunmuştu

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da, "Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamıyor oluşunu büyük bir endişe ile izliyoruz. Ama bu Avrupa Konseyi üyesi olmanın bir ön koşulu. Avrupa Konseyi'ne üyeliği ile birlikte Türkiye, yıllar önce, insan hakları ve hukuk devleti konularında bazı yükümlülükler altına girdi. Bu lütuf değil Türkiye'nin yükümlülükleri."  ifadelerini kullanmıştı.

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